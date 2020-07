Postmatthias' Ensemble – gebaut, geworden, ungeplant. Fotos: Köbi Gantenbein

Jakob mag nicht in die Fremde reisen, darum spaziert er in der Nähe und schreibt Postkarten über Landschaft, Architektur, Kunst und Design seines Dörfleins Fläsch. Heute: Das Ensemble von Postmatthias.

Köbi Gantenbein 02.07.2020 16:46

Kein Architekt kann ein so zauberhaftes Ensemble wie das von «Postmatthias» und Anna Stocker an der Kreuzgasse planen. Es ist geworden. Zimmerleute, Baumeister und die Bauern haben den Stall zum Haus gestellt, den Hennengaden davor, die Treppe ins Haus dazu, das Haus renoviert, einen Anbau fürs Bad davor gehängt. Heute ist es ein kunstvolles Ganzes. «Postmatthias» ist vor ein paar Jahren in den Himmel gefahren, seine Frau Anna ist alt. Und wie bei etlich ähnlich schön gewachsenen Ensembles im Dorf ist wohl offen, was aus den nicht mehr gebrauchten Ställen, dem Gestell für den Spalier aus dem verwinkelten Vorplatz und der stotzigen Hausleiter einst werden wird, dei so viel zur Schönheit des Dorfes beitragen. Mögen die Nachfahren vom Verstand und dem Können der Vorfahren genügend lernen....