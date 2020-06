Kurt Hauenstein, Dorfarchitekt, vor seiner Postauto-Haltestelle.

Jakob reist diesen Sommer nicht in die Fremde, darum spaziert er in der Nähe und schreibt Postkarten über Landschaft, Architektur, Kunst und Design seines Dörfleins Fläsch. Heute: Der Dorfarchitekt.

Köbi Gantenbein 09.06.2020 16:30

Die Postautostation ist eines der jüngsten Werke von Kurt Hauenstein. Er ist vor zwanzig Jahren aus dem Unterland hergezügelt, und hat das Dorfbild und seine Substanz geprägt. Neue Wohnhäuser in Blockzeilen, kleine Torkelumbauten im Dorf, ein grosses Weingut «im Feld» und früh einen beispielhaft zu einem Wohnhaus umgebauten Stall – kurz, die ganze Vielfalt fürs Bauen auf dem Dorf. Ohne das Können von Kurt und seinen Leuten im atelier-f wäre Fläsch erheblich weniger schön. Er biedert seine Häuser nie dem geblümelten Tröglein an, sie blasen Weltluft ins Dörfli und er kann seine Bauherren für Baukultur begeistern. Seine Projekte sind subtil, elegant und handwerklich mit Bedacht ausgeführt. Sie machen keinen visuellen Krach. Wer in ihnen wohnt, wohnt in schönen Räumen. Und wer im Dorf wohnt, hat Freude an diesen kleinen Perlen der Architektur....