Der Freund der Fledermäuse, der Plan Lumière von Fläsch Fotos: Köbi Gantenbein

Auch Jakob kann nicht in die Fremde reisen, darum spaziert er in der Nähe und schreibt Postkarten über Landschaft, Architektur, Kunst und Design seines Dörfleins Fläsch: Heute: Der Plan Lumière.

Köbi Gantenbein 09.05.2020 15:15

In der Nacht ist Fläsch wie im Mittelalter. Stockdunkel. Wer bis Mitternacht über eine Gasse läuft und mit den Armen rudert, hat Schwein, denn plötzlich beginnt eine Strassenlaterne hell zu leuchten. Dann löscht sie wieder aus. Bis um vier Uhr bleibt es dunkel, dann werden armschwingende Frühaufsteher erhellt. Fläschs Plan Lumière spart nicht nur Strom, das kluge Steuersystem sorgt auch dafür, dass Lichtüberdruss in der Nacht die Tiere nicht verstört werden; vor allem die Fledermäuse, von denen es im Dorf viele gibt,. Auch setzen die Nachtlichter, plötzlich aufscheinend und wieder verschwindend, die Hausformen, die Strassen- und Hinterräume effektvoll in Szene. So hat Fläsch nicht nur den Wakkerpreis für seine Ortsplanung, sondern auch den Beuggerpreis der Pro Natura für eine gut geratene Starssenbeleuchtung erhalten.