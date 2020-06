Zwei Herrenhäuser nur: Das «Grosshus» und das «Haus zu den drei Bögen» Fotos: Köbi Gantenbein

Auch Jakob kann nicht in die Fremde reisen, darum spaziert er in der Nähe und schreibt Postkarten über Landschaft, Architektur, Kunst und Design seines Dörfleins Fläsch. Heute: Die Herrschaft.

Köbi Gantenbein 02.06.2020 12:22

Zusammen mit Malans, Jenins und Maienfeld ist Fläsch die «Bündner Herrschaft». Hier nahmen die Kriegsunternehmer von den Planta über die Salis bis zu den Sprechern Residenz, denn nur so konnten sie in den Bergtälern der drei Bünde Soldaten ausheben. Hier schindeten sie mit spätbarocken an französische Hofhaltung orientierter Architektur Eindruck. Anders als die Nachbarn war Fläsch kein Herrendorf. Die zwei halbwegs vorzeigbaren Herrenhäuser, das «Grosshus» und das «Haus zu den drei Bögen» in der Dorfmitte waren stattliche Bauern-, keine Aristokratensitze. Den restlichen Dorfkern machen Alltagshäuser aus, die charmant dauernd aus-, um- und angebaut worden sind, so dass aus dem Dorf in 500 Jahren eine lebhafte Collage geworden ist, deren vernünftiger, kluger und guter Weiterbau heute eine Knacknuss der Baupolitik ist....