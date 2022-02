Jakob überlegt eine Soziologie der Krise: Corona und Klima, unterschiedlich und gleich..

Köbi Gantenbein 08.02.2022 12:28

Eine Soziologie der Krise Die Coronakrise scheint zu ermatten. Die Klimakrise bleibt. Zeit für eine Soziologie der Krise mit drei Unterschieden und sechs Gleichläufigkeiten. 08.02.2022 12:28

Ist «Krise» für die gesellschaftlichen und politischen Erschütterungen «Covid 19» und «Klimaerwärmung» der gemeinsame Begriff, so haben die zwei Ereignisse logischerweise Gleichläufigkeiten und Unterschiede; ja sie ermöglichen gar gesellschaftliches Lernen, um die beiden je verschiedenen Formen zu bewältigen. Zuerst also die Unterschiede. Das Corona-Virus will in den Körper und stiftet persönliche Nöte und eine unerkannte gesellschaftliche Krise. Die Klimakrise ist umgekehrt – Gesellschaft und Wirtschaft lösen mit Treibhausgasen chemische und physikalische Ketten aus, die Lebensbedingungen weltweit rasant verändern und so dramatische Nöte stiften – für die Gesellschaft, die Wirtschaft, für einzelne Menschen, für die Schmetterlinge, die Bäume – für alles. Die Coronakrise wird eines Tages ermatten – der Weltlauf, die Medikamente, die standhaften Leute werden sie autröpflen. Nicht so die Klimakrise – sie wird immer stärker und bleibt euch treu, oh Bäume. ...