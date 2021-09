Jakob sprach die Geburstagsrede zu 90 Jahre Wohnbedarf und sang dem Jubilar in Zürich ein Ständchen.

Köbi Gantenbein 23.09.2021 18:22

Ein Ständchen für den Wohnbedarf Der Wohnbedarf feiert seinen 90. Geburtstag. Ein Ständchen für das Möbelhaus über Geschichte, Weltneugier und Schönheit mit einem Ausflug ins Prättigau.

Hei, waren das aufregende Tage als der vife Kaufmann Graber, der schöne Architekt Moser und der gescheite Siegfried Giedion ihre Freundinnen und Freunde im September 1931 in die Siedlung Neubühl an den Rand von Zürich Wollishofen eingeladen hatten. Sie sollten dort die neumodischen kleinen Wohnungen besuchen und die neumodischen Möbel bestaunen – Sessel und Tische ruhend auf Stahlrohren; Regale voller Bücher für die Weltverbesserung; Betten, die man auf und zuklappen konnte wie im Schlafwagen der transsibirischen Eisenbahn – wir alle kennen diese Möbel. Sie gehören zur Heldengeschichte der Schweizer Architektur. Und neugierig waren keineswegs nur die Freundinnen und Freunde – 12 000 Leute kamen an diesem Wochenende auf den Neubühl. Der Wohnbedarf, ein paar Monate zuvor in Zürich gegründet, hatte seinen ersten grossen Auftritt. Und das Ladengeschäft markierte grad den Anspruch, der die Firma bis heute trägt: Wir sind nicht nur ein Laden, wir sind eine Werkstatt der Werte, eine Instanz d...