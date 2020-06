Jakob denkt über den Wettbewerb im schlanken Staat nach.

Köbi Gantenbein 12.06.2020 12:22

Die Verwaltung des Kantons Graubünden zügelt bald nach «sinergia», das ist ein Bürohaus am Rand der Stadt Chur, wo grosse Teile der Verwaltung zusammen kommen werden in einem Haus, das nach einem Projekt der Architekten Jüngling und Hagmann zur Zeit fertig gebaut wird. Darum werden in der Innenstadt Liegenschaften frei. Zum Beispiel ein Ensemble an der Loëstrasse am Fuss des Lürlibads. Ein prächtiger Standort zehn Minuten zu Fuss vom Postplatz oder vom Bahnhof, fast 8000 m2 gross in drei Schnitzen. Mehrere schöne Häuser in einem reizenden Garten. Der Kanton hat festgelegt, dass er Liegenschaften, die er für seine Dienste, Werkstätten und dergleichen nicht mehr braucht, abgibt. Um zu entscheiden an wen, hat das Amt für Hochbauten einen Investorenwettbewerb mit Präqualifikation für ein Baurecht ausgeschrieben – mit einem recht offenen Programm und einer Jury mit acht Männern aus den Verwaltungen des Kantons Graubünden und der Stadt Chur und nur zwei «unabhängigen Fachleuten», darunt...