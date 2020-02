Jakob gibt dem Alpinen Museum als Netzwerk drei Aufgaben

Das Alpine Museum in Bern wird auch ein Netzwerk. So kann es für die Alpenkantone die Themen der nächsten zehn Jahre einfädeln und vernetzen: Stadtbildung, Demografie und Klima.

Köbi Gantenbein 28.02.2020 12:22

Zur Zeit ist im Alpinen Museum Bern die Ausstellung über die Renaissance des Handwerks zwischen dem Genfersee und der Val Müstair zu sehen. Nachdenken, Netze knüpfen, ausstellen und zur Rede bringen – das Alpine Museum ist ein guter Ort, um Lebensformen in den Alpen zu zeigen und zu entwerfen. Die Institution hat eine harte Zeit hinter sich. Das Bundesamt für Kultur wollte ihr den Geldhahn zudrehen. Mit einem Hosenlupf, für den auch Hochparterre ins Sägemehl stieg, ist es geraten, aus dem Museum auch ein Netzwerk zu machen und ihm so aus anderer Quelle Geld und politisches Gewicht zu geben. Netzwerk? Beat Hächler, der Museumsleiter, ist zur Zeit unterwegs, um zu fragen, was denn dafür die relevanten Themen seien. Ich nannte ihm drei. Stadt in den Alpen Die Stadtlandschaft von Brig und Visp, das Berner Oberländer Stadtband von Münsingen bis Interlaken, die Stadt am Alpenrhein vom Domleschg bis zum Bodensee wachsen rasant. Es sind drei unterschiedliche, faszinierende, chaotische Stadtw...