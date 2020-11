Jakob über den neuen Dorfbrunnen in Sagogn. Fotos: Fredi Candrian

Vor gut einem Jahr hat Hochparterre auf eine kleine Zerstörung aufmerksam gemacht: Den unbedachten Ersatz des Dorfbrunnens von Sagogn in der Surselva. Der Gemeinderat hat nun einen neuen Brunnen aufgestellt.

Köbi Gantenbein 24.11.2020 12:13

In Sagogn, einem Dorf im Bündner Oberland, hat vor einem Jahr ein Brunnen für Aufsehen gesorgt. Nun haben wir Grund zur Freude: Zum 100. Jahrestag seit dem Bau erstrahlt der Brunnen von Cochetta wieder in neuem Glanz. Was ist geschehen? ###Media_4### Unterschriften für einen Brunnen Der Gemeinderat liess vor einem Jahr einen alten, die kleine Dorflandschaft mitprägenden Brunnen ersetzen, weil er die Strasse sanierte und der Brunnen den Autofahrern im Weg stand. ###Media_2### Er stellte darum einen schmalen Standard-Trog statt des stattlichen alten Brunnens hin. Und hockte eine gelben Hydranten daneben. ###Media_3### Der Bündner Heimatschutz und Hochparterre zogen gegen die kleine Zerstörung vom Leder und der neue Brunnen gefiel auch den Anwohnern nicht. 65 Einwohnerinnen und Einwohner sammelten Unterschriften für die «Fontauna Cochetta». Gemeinderat hört zu Der Gemeindevorstand hörte zu, lernte auch, dass der abgebrochene Brunnen im generellen Gestaltungsplan seines Dorfes als «Kulturo...