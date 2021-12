Jakob sang und sprach über die Immobilie in der Klimanot.

Am Hebel zur Klimavernunft in der Bauwirtschaft stehen die Immobilienfirmen. Köbi Gantenbein sang und redete ihnen an einem ihrer Kongresse ins Gewissen.

Köbi Gantenbein 08.12.2021 12:02

Die Schwalbe, die Immobile und das Klima – eine Moritat Am Hebel zur Klimavernunft in der Bauwirtschaft stehen die Immobilienfirmen. Köbi Gantenbein sang und redete ihnen an einem ihrer Kongresse ins Gewissen. 08.12.2021 12:02

Die Immobilienkaufleute, Architektinnen, Forscher und so weiter der Firma IAZI/CIFI machen Ratings Liegenschaften und Häusern. Sie beraten, entwickeln, sie reden zu und raten ab, sie fädeln ein und sie ziehen durch. Und sie bilden sich und ihre Berufskolleginnen weiter. So jüngst zur Frage «Immobile und Klimawandel». Sie luden mich ein und also begann ich für die, die an einem wichtigen Hebel der Klimavernunft in der Bauwirtschaft sitzen, zu singen: Che fast qua tü randulin ora som sü quel manzin? Eu sun qua per ta avisar tü nun tessascht maridar. Das ist das Lied der frohen Melancholie aus dem Unterengadin. Randulin, die Schwalbe, ist der Hoffnungsvogel. Es ist Herbst. Die Schwalbe rüstet sich für den langen Flug ins Morgenland. Sie trifft meine Stimmung, wenn ich an die Not denke, die uns im Klimawandel blüht. Die Welt dreht sich noch, der Haselnussstrauch wankt im Wind, die Schwalbe zieht einen Kreis um den Kirchturm, sei wippt auf dem Telefondraht, sie zwitsche...