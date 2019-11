Jakob war im Bregenzerwald Fotos: Roswitha Schneider

Köbi Gantenbein 20.11.2019 17:11

Der Werkraum als Hotel Eine Ausstellung über das Gasthaus und das zeitgenössische Handwerk im Werkraum Bregenzerwald in Adelsbuch ist zweifach eindrücklich. Eine Besichtigung. 20.11.2019 17:11

Im weiten Erdgeschoss des Werkraum-Hauses haben Isabelle Natter (Konzept) und die Nona Architektinnen (Ausstellungsarchitektur) zehn Räume des Hotels und des Restaurants eingerichtet von der Hotellobby über Küche, Esszimmer, Spa bis Schlafzimmer. «Gastgeben. Räume für das Willkommensein» heisst ihre Ausstellung. Mit Textilien, Tapeten, Tages- und Kunstlicht, mit Gängen, Spiegeln und Farben schaffen sie das, was den guten Raum für Gäste ausmacht – die Stimmung, die Atmosphäre, die Ruhe. Und mit dem Mobiliar zeigen sie dessen besondere Güte – die Eigenart, die Sorgfalt, das Kost- und das Brauchbare: Tische, Sessel, Stühle, Truhen, Schränke, Betten und was es so braucht – raffiniert konstruiert, gediegen, handlich und schön. Und das Meiste gefertigt in Werkstätten des Bregenzerwaldes, der Region zwischen dem Vorarlberger Rheintal und dem Allgäu. Die zehn Räume fürs «Gast geben» sind so gemacht, wie wir uns – wie ich mir – Orte vorstellen, wo ich gerne sein möchte in den ...