Der Flug der drei Schwalben Die Klimabewegung Graubünden feierte am Samstag einen bunten Klimastreik. Jakob sprach die Fest- und Protestrede über den Geld- und Erdölhandel, Klimaspuren und den Flug der drei Schwalben. 27.09.2021 14:45

«12. Juli. Die Klimaspurinnen und -spurer haben nach 773 Kilometer von Ilanz nach Genf die Schuhe abgezogen und um 16.37 Uhr die Füsse beim Jet d’Eau in den Lac Leman gestreckt. Wir haben auf der Forschungsexpedition über siebzig Projekte zur Klimafantasie und zum Klimawiderstand besucht. 700 Wanderinnen und Wanderer zottelten mit uns. Wir haben Aktivistinnen miteinander verknüpft. Gemeinden, Firmen, Bürgerinitiativen, Klimagruppen, Landwirtinnen und Bauern, Försterinnen, Fabrikanten, Wissenschafter, Architektinnen und Planer haben ihre Vorhaben und Pläne, ihr Knörze und Erfolge vorgestellt. Unsere heitere Zuversicht: «Netto Null ist möglich». Und so denke ich. Der Protest gegen die Zerstörung ist nötig, wichtig und grundlegend. System Change. Auf dem Grundsatz wächst das Netz der Bodenständigen. Pragmatisch und heiter, neugierig auf den Tanz des Schmetterlings und auf den Gesang des Distelfinks. Sie sind Ermutigerinnen und auch Ermutiger brauchen Ermutigung. «15. Juni. In Rapperswil...