Jakob rezensiert ein Stelleninserat für «Landschaft- und Stadtplanung»

Köbi Gantenbein 03.06.2021 22:02

Davos planen – Stadt und Landschaft Finalmente – Davos, die Alpenstadt schafft eine Fachstelle für Stadt- und Landschaftsplanung. Eine Rezension eines bemerkenswerten Inserates. 03.06.2021 22:02

Im Stellenanzeiger «Südostschweizjobs» bin ich auf ein bemerkenswertes Inserat gestossen: «Leiter*in Fachstelle Stadt- und Landschaftsplanung (80-100 %)». «Landschaft» heisst in Davos die Gemeinde. Hier sind vom Laret bis nach Wiesen sechs Fraktionen und noch mehr Täler versammelt. Doch an seine politische Landschaft wird der neue Landammann Philipp Wilhelm nicht gedacht haben, als er das Inserat für die neue Stelle in seinem Stab geschrieben hat. Es geht ihm wohl vielmehr darum, Landschaft als Raum politisch gewichtig zu machen. Und er legt grad noch eins drauf – das Inserat nennt Davos «Stadt». Kurort ja; Destination noch lieber; am liebsten aber nennen viele Davoserinnen und ihre Gäste den Ort «Dorf». Stadt aber ist für die Davoser und für die Gäste im Unterland, in der Ebene. Und jetzt also eine Stadt, die und deren Landschaft es zu planen gilt. Auch das ist neu, denn Davos hielt es bisher in der Vergangenheit nicht immer so mit der Planung. Der Ort war schon vor hunder...