Jakob reiste zum Woodstock Memorial nach La Romanella Fotos: Heini Fümm und Roman Spirig

Köbi Gantenbein 19.08.2019 14:57

Das Woodstock-Memorial in La Romanella Am Wochenende feierte ich musizierend Erinnerung an Woodstock, das prägende Ereignis der Pop- und Medienkultur meiner Generation. Es ist auch ein Design aus der Meisterklasse. Köbi Gantenbein 19.08.2019 14:57

La Romanella ist ein zauberhaftes Anwesen ein gutes Dutzend Kilometer ausserhalb von Verona. Ein Hof in einer Reben- und Baumlandschaft. Freunde von mir haben ihre familiären Wurzeln dort. Und weil sie mit mir und acht andern Freunden Musik machen, ist das der Grund, warum wir eingeladen waren zum Woodstock-Memorial, das in La Romanella aufgeführt worden ist. Unsere Kapelle, die italienische Gassenhauer, Klezmer und Prättigauer Ländler spielt, sollte gar zu einer der Woodstock-Memorial-Bands werden im Line-Up von krachenden Rockbands und fetzenden Bluesgruppen. ###Media_2### Die Aufgabe war nebst dem gewohnten Repertoire Woodstock-Musik zu spielen – wir wählten «With a little help from my friends» und schluchzten unisono die Töne so aus den Saxofonen, Klarinetten und Geigen, dass Joe Cocker das Augenwasser gekommen wäre und John Lennon uns als seine Sgt. Peppers Band angestellt hätte. Dann widmeten wir uns wieder Bella Ciao, Avanti Popolo und dem Comandante Che Guevara mit dem Selbstbe...