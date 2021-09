Jakob sah im Bergell eine Architekturausstellung und empfiehlt: Hingehen!

Köbi Gantenbein 30.09.2021 13:25

Das Bergell entwerfen In den Crotti von Bondo im Bergell zeigen Architekturstudentinnen und -studenten der ETH Erträge ihres Kurses bei Corinna Menn. Eine anregende, kleine Ausstellung über Tal und Lehre. 30.09.2021 13:25

Das Bergell hat Tradition für architektische und planerische Übungen von Studenten. Vor siebzig Jahren schon vermassen sie hier Landschaft und Dörfer und rieten den Bergellerinnen und Bergellern, ihre Baukultur und die Schönheit der Dörfer in Erwartung des Fortschritts dank Wasserkraft zu hüten; später wurden die Übungen des Architekten Michael Alder mit seinen Studentinnen legendär und wirksam – sie haben gar die Ortplanung bereichert. Nun hat Corinna Menn als Gastdozentin der ETH mit gut einem Dutzend Studentinnen und Studenten zwischen Casaccia und Castasegna gearbeitet. Die Analysen und Entwürfe sind noch bis zum 10. Oktober in den Crotti oberhalb von Bondo zu sehen – die Crotti sind die kleinen, nicht mehr gebrauchten Ställe, die nun eine Aufgabe als Kleinstgehäuse für Kultur finden. Ich will hier keine Arbeit besonders aufs Schild heben; mich berührt die Collage in 15 Teilen. Die werdenden Architekten und Planer widmen sich mit Herzblut dem Tal im Gebirge; eifrig polieren sie da...