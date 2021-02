Jakob über Burka, Niqab, Hijab, die Schamkapsel und sechs aufrechte Mannen.

Köbi Gantenbein 21.02.2021 13:41

Am 7. März erhält Design in der Schweiz eine seltene Ehre: Wir stimmen über die Volksinitiative «Ja zum Verhüllungsverbot» ab. So schmuck es ist, wenn der Beruf der Designerin auf oberster Ebene des Gesetzes Thema ist – wir sollten die Vorlage ablehnen.

Ihr Initiant ist das «Egerkinger Komitee». Wer glaubt, dass es dem darum geht, die in Niqab und Burkas verpackten Frauen auszupacken und so zu befreien, soll zweierlei bedenken:

Es gibt keine Reformen, gar einen Fortschritt für die Sache der unterdrückten Frau dank sechs aufrichtiger Mannen der SVP & Co. Sie glühen in der Ablehnung des Fremden, des Ausländischen und sind voll geladen mit Misstrauen gegen Menschen, die zu einem andern Liebgott als sie beten.

Es geht in der Initiative um Kleider, also um Design- und Formfragen. Darum darf ich auf visuelle Erscheinung hinweisen. Wem die Parolen, die die sechs Helden des Vaterlandes immer wieder in die Welt schmettern, nicht genügen, soll sie vereint auf der Website anschauen. Wer dem Design dieser Website, wer deren Sprache und wer den sechs Erscheinungen Reformfreude, Genderneugierde und Weltoffenheit ablesen will, ist selber schuld

Und wer dennoch ans feministische Projekt der sechs Mannen glaubt, oder einer komplizierten Dialektik vertraut, dass aus der schlechten Tat die gute springe, der soll den klugen Essay «Um Gottes Willen: Nein» von Merièm Strupler in der WoZ lesen.

So – das ist die Postordnung für den 7. März.

Ich will nun noch ein paar Gedanken zur Designtheorie beisteuern, denn es ist ja selten, dass Modedesign für die Verfassung verhandelt wird.

Vor gut zwanzig Jahren war ich eingeladen, an einer Konferenz im Hotel-Suvretta-Haus in St. Moritz eine Rede zu schwingen. Ich war etwas knapp in der Zeit und dann dies: Ein Hotelangestellter stand mir an der Tür zum Saal in den Weg. «Eintritt nur mit Krawatte, weissem Hemd und dunklem Kittel.» «Aber, ich sollte in fünf Minuten...». «Spielt keine Rolle. Der Veranstalter wünscht Dresscode.» Ich eilte zum Concierge, einem grossen und dicken Veltliner. Mit seinem weissen Hemd und seiner schwarzen Krawatte kletterte ich aufs Podium und machte in seinem viel zu grossen Kittel meinem Amt als Chefredaktor einer Designzeitschrift keine Ehre.

Mein Erlebnis ist tausendfacher Alltag. Die Kleidung ist, so lehrt «Die Sprache der Mode»von Roland Barthes, das einflussreiche, machtbewusste und gleichzeitig spielerisch offene System, mit der wir Gesellschaft bilden. Kleidung ist die von allen gesprochene und gleichzeitig unbekannte Sprache; viel schneller ändern wir sie als die Wortsprache. Der französische Professor und Essayist (1915-1980) rekonstruiert Kleider Schritt für Schritt als «Mythen des Alltags», als komplexe Wirkung von Zeichen und Bedeutung, von Form und Macht. Im Kern zeigt er wunderbar phantasievoll und kompliziert gelehrt auf, in welchem Wirbel von Traditionen und persönlichen Erfahrungen Design gesellschaftliches Leben stiftet. Sei es meine ausgelehnte Krawatte, die Burka oder der Niqab und auch der Hijab, als Kopftuch arabisch gebunden oder in der Art wie ihn meine Grossmutter ihr Leben in Prättigauer Mode trug.

Dieses gesellschaftliche Spiel in Gesetze und Verordnungen zu fassen, es zu ordnen, zu fördern oder zu unterdrücken, gibt es, seit der Mensch sich entscheiden hat, seine Umwelt, seine Kleider und sich zu gestalten. Vorab im ausgehenden Mittelalter war die Oberschicht stark beschäftigt, den Ausdruckswillen ihrer Untertanen mit einem dichten Geflecht aus Ver- und Geboten in Schach zu halten. Etliche waren ökonomisch motiviert – man verbot Seide und andere Fernhandelsware, weil einheimische Ware zu schützen war. Und sie waren religiös bestimmt: Nach der Reformation nahmen die Vorstellungen vom richtigen Lebenswandel und dem dafür züchtigen Kleid rasant zu. Die Stadt Zürich ist dafür legendär, auch wenn die Legenden den historischen Tatsachen nicht immer entsprechen.

Die Mühe und die Repression waren meist vergeblich – denn kaum waren die Schnabelschuhe, die als Potenzanzeiger immer länger und virtuoser wurden, verboten, packte der wahre Mann Penis und Hoden in die «Schamkapsel» ein, die er immer voluminöser ausstopfte, bis solches Design abgeschafft wurde. Das verschaffte bald den Kürschnern viel Arbeit – die Designgeschichte des Pelzes als Kleidungstück und Brunftzeichen ist vergnüglich zu lesen.

Mit der Aufklärung lichteten sich die Verbote. Die Kleider wurden im 18. Jahrhundert zu einem der Treiber der Industrie – die überragende Bedeutung der Textilindustrie ist mit dem dichten Geflecht obrigkeitlicher Designvorschriften undenkbar. Was Roland Barthes in seinem Buch so phantasievoll, gelehrt und humorvoll vorführt, konnte beginnen: Das grosse Theater der Mode nun nicht nur oben, sondern kreuz und quer durch alle Schichten der Gesellschaft.

Er liefert denn auch dem «Egerkinger Komitee» das Geländer. Kleidermode funktioniert wie jede Sprache. Sie kann mit Offenheit ebenso verbunden werden wie mit Macht und Repression. Sie schliesst ein und aus. Und sie steht immer für etwas. Präziser – sie kann für etwas hingestellt, gebraucht und missbraucht werden. So Hijab, Niqab und Burka für islamistische Eiferer und Missionare. Spielt keine Rolle, wenn das nur partiell stimmt. Der Esel leidet auch unter dem geprügelten Sack. Und so fasziniert, wie den sechs Mannen der Überschlag gelungen ist. Denn es gebe, las ich, in der Schweiz gut 40 Frauen, die sich so verhüllen, wie sie nach dem 7. März nicht mehr dürfen.

Ich zweifle nicht, dass das Fähnlein der sechs Aufrechten am Abend des Abstimmungssonntag fröhlich im Wind flattern wird. Es weist auf ein kulturelles Unwohlsein vieler Leute hin. Sie werden es dem Islam zeigen, und je weniger Niqabs sie gesehen haben, umso stärker. Das soll ihr gutes Recht sein. Ich muss mir aber vorwerfen, dass die Egerkinger Mannen offenbar das feinere Gespür haben für die Sorgen vieler Leute als ich. Und statt mich mit denen zu befassen, habe ich halt lieber den «Hosen-Teuffel» von Andreas Musculus gelesen – eine wilde Kampfschrift gegen die Sünden der Mode, die kunsthandwerklich vollendete Designlösungen zu Wege brachte, wie das männliche Geschlecht gleichzeitig ausgestellt und verhüllt werden kann. Und so erwarte ich, dass die nächste Initiative der Egerkinger, die sofortige Einführung dieses Kleidungsstück sein wird, um den Islam nach erfolgreicher Destruktion mit Konstruktion endgültig und männlich aus dem Land zu jagen.