Nirgendwo gibt es eine so grosse Vielfalt an Balkonen wie in Davos. Eine Balkonwanderung von der Kurliege bis zum Wintergarten bietet eine Architektur- und Sozialgeschichte dieser Stadt in den Alpen.

Köbi Gantenbein 03.02.2022 10:12

Alexander Spengler hat vor 150 Jahren herausgefunden, dass die Tuberkulosekranken Veltliner trinken und in der Davoser Luft liegen sollen, bis ihre Lungen wieder Schnauf finden. So stiftete die Medizin den Davoser Balkon als Mischung aus Laube, Veranda und Aussenzimmer. Der Urtyp ist handwerklich schön gefertigt mit filigranen Geländern und zierlichen Brüstungen, da und dort noch prägt er die schon lange nicht mehr gebrauchten Sanatorien. Dann hat ein Medikament Spenglers und der Seinen Geschäftsmodell vor gut hundert Jahren zu zerrütten begonnen, die Kranken schluckten Pillen und kamen nicht mehr. Der Balkon aber ist geblieben, ja er hat sich in neun Varianten vermehrt. Wer diese Vielfalt sehen will, laufe zum Beispiel der «Oberen Strasse» in Davos Platz nach. Und sie kann staunen, welche Vielfalt an einem Ort, der wegen des Wetters und der Kälte ja kein Balkonort ist, entfaltet worden ist. So sehen wir den «Kleindavoser», der sich aus durch sorgfältige Details auszeichnet und der Schönhe...