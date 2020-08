Christian Dettwiler (1958 – 2019) Leiter des Gelben Hauses Flims, Journalist, Ausstellungsmacher,

Köbi Gantenbein 10.08.2020 10:05

Adieu, Christian Dettwiler Christian Dettwiler hat zehn Jahre das Gelbe Haus in Flims mit Ausstellungen zu Architektur und Design geprägt. Er ist gestorben. Die Rede zu seinem Andenken. 10.08.2020 10:05

Guido Casty, Wirt, Kulturmensch und Gemeinderat aus Flims und Anita Candrian, Remo Derungs und Carmen Gasser vom Gelben Haus in Flims regten an, dass im Ausstellungshaus in Flims eine Serenade zum Andenken an Christian Dettwiler (1958-2019) stattfinden möge. In Respekt zu Christians Wunsch nach «Nichts» ein Jahr nach dessen Tod in der Einsamkeit. Chrsitian Dettwiler, Journalist beim Schweizer Fernsehen, dann bei der NZZ und schliesslich bei Terra Grischuna leitete das Gelbe Haus von 2002 bis 2012, er gab dem kleinen Ausstellungshaus in Flims Profil mit 15 Ausstellungen zu Design und Architektur. Bei einigen war ich beteiligt als Initiant, Ratgeber oder Autor. So baten mich die Vier für die Serenade zu Ehren Christian Dettwilers am 9. August um Worte. Der elegante Mann «Christian kannte ich aus der Zürcher Journalistenszene. Ab und zu trafen wir uns in den Nebenverdiensten. Als Verdingbuben schmissen wir für Firmen bunte Abende als Moderatoren und verdienten so gutes Geld. Wir hatten zudem Vergnügen ...