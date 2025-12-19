Eine Jahr lang Freude mit Hochparterre – jetzt ein Abo verschenken!
Saisonale Wünsche!
Wir vom Hochparterre wünschen Ihnen frohe Weihnachten und einen guten Start ins neue Jahr.
Wir sind am 5. Januar 2026 wieder für sie da.
Liebes Publikum, wir wünschen gute Erholung über die Festtage, ganz frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Hochparterre macht vom 22. Dezember 2025 bis zum 4. Januar 2026 Betriebsferien. In dieser Zeit verschicken wir keine Bestellungen aus dem Webshop. Hochparterre.ch ist ab dem 5. Januar 2025 wieder auf Sendung. Für Ihr Interesse und Ihre Treue im ausgehenden Jahr bedanken wir uns herzlich.