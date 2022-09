In der Ausstellungsstrasse 25 arbeiten zwei Dutzend Menschen an Heften, Büchern, Onlinebeiträgen, Podcasts, Filmen ... Fotos: José Hevia

Es ist wieder Open House in Zürich! Über 100 Türen und Tore öffnen sich. Besucherinnen erfahren viel über die Räume und das Leben dahinter. Auch über die Arbeit der Hochparterre-Redaktion.

Axel Simon 23.09.2022 12:20

Jeweils im Oktober öffnet Zürich für ein Wochenende seine Türen. Das Architektur- und Stadterlebnis Open House ist für alle Besucherinnen kostenlos. Alle sind eingeladen, einen Blick hinter die Fassaden von über 100 herausragenden historischen und zeitgenössischen, Bauten zu werfen. Am 1. und 2. Oktober gibt es Führungen durch private Häuser und Wohnungen, durch Theater, Kirchen, Museen und Schulen, durch Büros und Studios, Werkstätten und Lager.

Und durch die Redaktionsräume von Hochparterre. Seit über 25 Jahren arbeiten wir im bahnhofsnahen Lager- und Werkstattgebäude aus dem ausgehenden 19. Jahrhundert. Camponovo Baumgartner haben unsere Räume vor einigen Jahren auf das gewachsene Team angepasst und aufgefrischt.

Wer wissen möchte, wie unser Team aus 24 Menschen in Redaktion, Verlag, Grafik und Produktion zusammenarbeitet, wie wir Hefte, Bücher, Onlinebeiträge, Podcasts, Filme und Veranstaltungen machen oder wie die Hochparterre AG organisiert ist, der komme vorbei. Man kann uns bei der Arbeit über die Schulter schauen, in Diskussionen verwickeln, einer Führung lauschen, in Heften blättern oder Apèro trinken.

Wir freuen uns auf Euch!