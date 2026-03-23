Die sechste Ausgabe von ‹ Anthos › widmet sich dem Dorf.

Das neue ‹Anthos› widmet sich der Schweiz abseits der Städte. Was kann Landschaftsarchitektur auf dem Dorf? Den zweiten Teil des Buchs bilden auch dieses Jahr Rezensionen der besten Projekte.

‹Anthos›, das Jahrbuch der Schweizer Landschaftsarchitektur Das neue ‹Anthos› widmet sich der Schweiz abseits der Städte. Was kann Landschaftsarchitektur auf dem Dorf? Den zweiten Teil des Buchs bilden auch dieses Jahr Rezensionen der besten Projekte. 23.03.2026 20:51

In der Edition Hochparterre ist das aktuelle Jahrbuchs der Schweizer Landschaftsarchitektur erschienen: ‹Anthos. Dorf | Village› widmet sich den Orten, die in der Geschichte der Disziplin eine periphere Rolle spielen. Was kann Landschaftsarchitektur auf dem Land? Die verschiedenen Beiträge laden ein zu einer Reise durch die dörfliche Schweiz, zu ländlichen Büros, neuen Bauaufgaben und überraschenden Projekten, innerorts und auf dem übrigen Gemeindegebiet. Das Best-of in der zweiten Hälfte der Publikation präsentiert 15 von einer Jury ausgewählte Projekte der aktuellen Schweizer Landschaftsarchitektur. Der Bildessay stammt von der Fotografin Ladina Bischof. ‹Anthos. Dorf | Village› ist ab sofort erhältich. Die offizielle Vernissage wird am Rapperswiler Tag der Landschaftsarchitektur gefeiert; die Tagung findet dieses Jahr am 8. Mai statt und widmet sich dem Schaffen auf dem Land – konservativ, ungeplant und innovativ....