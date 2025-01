Hochparterres Themenfokus über das Swiss Center for Design and Health.

Hochparterres neuer Themenfokus zeigt, wie das Swiss Center for Design and Health (SCDH) in Nidau testet, erforscht und lehrt, wie sich mit Design die Gesundheit verbessern lässt.

Die Herausforderungen sind gross: ein kosten- und personalmässig überlastetes Gesundheitssystem, sich ständig verändernde Betriebsabläufe, die Sicherheit von Patientinnen und Mitarbeitenden, langjährige Planungshorizonte und vielschichtige Bauaufgaben. Gebäude, Systeme und Prozesse für die Gesundheit sind eine in verschiedenster Hinsicht komplexe Angelegenheit. Um diese zu gestalten, gibt es in der Schweiz seit 2022 ein einzigartiges Kompetenzzentrum. Das Swiss Center for Design and Health (SCDH) in Nidau bei Biel stellt allen, die im Gesundheitsbereich entwerfen, planen, bauen und arbeiten, ein vielseitiges Angebot zur Verfügung, um Projekte zu testen, zu überprüfen und zu optimieren.

Hochparterres Themenfokus blickt hinter die Fassade des SCDH und zeigt, wie seine Dienstleistungen die Planung von Gebäuden, Systemen und Prozessen im Gesundheitsbereich unterstützen und verbessern. Im Fokus stehen Simulationen, die Projekte und Prozesse in einer realistischen Testumgebung überprüfbar machen. Dabei werden Planungsfehler frühzeitig erkannt und können rasch und kostengünstig behoben werden. Am SCDH treffen sich die an solchen Planungen beteiligten Fachpersonen. Architektinnen erleben, wie Pfleger und Chirurginnen in den von ihnen entworfenen Grundrissen arbeiten. Das Spitalmanagement lernt die Überlegungen hinter den Architekturplänen zu verstehen. All diese Fachpersonen und Akteurinnen haben in den grosszügigen Räumlichkeiten des SCDH die Möglichkeit, eine gemeinsame Perspektive zu entwickeln. Diese kommt uns allen zugute, dann nämlich, wenn wir in den vollendeten Projekten betreut, operiert und gepflegt werden.