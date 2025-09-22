Wir möchten wissen, was Ihnen an Hochparterre besonders gefällt, und was weniger. Fotos: Flavio Karrer

Im Jahr 2017 haben wir letztmals eine grosse Umfrage bei unserem Publikum durchgeführt. Mehr als 1700 Leserinnen und Leser nahmen daran teil, viele der Rückmeldungen sind in unsere Weiterentwicklung in den vergangenen Jahren eingeflossen. Nun ist es wieder so weit: Wir möchten wissen, was Ihnen an Hochparterre besonders gefällt, welche Beiträge sie am liebsten lesen, weshalb sie uns abonnieren. Aber auch, was Ihnen fehlt, wovon sie mehr bekommen möchten oder warum sie uns (noch) nicht abonniert haben.



Hochparterre ist seit der letzten Umfrage gewachsen. Wir produzieren mehr Inhalte auf mehr Kanälen und erreichen damit mehr Menschen. Wir machen nicht nur Hefte und Themenhefte, sondern auch Bücher, Podcasts und Videos. Entsprechend steigt der Aufwand, und umso entscheidender ist es, die Ressourcen am richtigen Ort einzusetzen – da, wo Sie uns lesen, schauen und hören möchten. Ihre Meinung ist uns wichtig. Je mehr wir von Ihnen erfahren, desto besser können wir unser Angebot auf Ihre Bedürfnisse abstimmen. Wir würden uns freuen, wenn Sie sich fünf Minuten Zeit für die Beantwortung unserer Fragen nehmen, und bedanken uns schon jetzt. Hier geht es zur Umfrage: www.hochparterre.ch/umfrage.