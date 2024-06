Hochparterre im Juni/Juli 2024

Sommerloch? Sommerhoch! Wir sprechen mit Paola De Martin über Macht im Designfeld, gehen dem Schweizer Beitrag an der Kunstbiennale Venedig auf den Grund, besuchen das Cinema Capitole in Lausanne und mehr.

Redaktion Hochparterre 10.06.2024 08:00

Das sind die grossen Geschichten im Juni und Juli:



Könizer Kreislauf

Zwei anonyme Bürohäuser werden zu Wohnhäusern mit Namen: Wie BHSF Architekten ein Muster durchbrochen und den Bestandserhalt marktfähig gemacht haben.

von Axel Simon



«Es wäre manchmal effizienter, nicht nach Norm zu bauen»

Siedlungsräume lassen sich oft durch kleine Eingriffe aufwerten. Die Landschaftsarchitektin Brigitte Nyffenegger erklärt, was die Strategie der Suffizienz bedeutet.

von Maarit Ströbele



Die Aushöhlung

Das Klima steht weit oben auf der politischen Agenda. Doch wird es konkret, wächst der Widerstand. So hat etwa der Zürcher Kantonsrat eine Unterbauungsziffer abgelehnt.

von Gabriela Neuhaus



Bescheidene Ikone

Wie eine unerschrockene Kinobesitzerin, die Stiftung Cinémathèque suisse und die Stadt Lausanne einem legendären Kino zur Wiedergeburt verhalfen.

von Myriam Perret



«Gewalt kann unglaublich schön daherkommen»

Die Historikerin Paola De Martin hat untersucht, welche Hierarchien das Designfeld prägen – und es von der Kunst und der Architektur abgrenzen. Für ihre Forschung erhält sie den Grand Prix Design 2024.

von Mirjam Rombach



Operation Spital oder: Anschreiben gegen die Innenvernichtung

Klimakrise, Wohnraummangel, Verdichtung – es erscheint kurzsichtig, betrieblich obsolete Spitalbauten abzubrechen, statt um- oder weiterzunutzen. In einer Online-Serie erörtern wir ihr Zukunftspotenzial.

von Tamino Kuny und Deborah Fehlmann



Die Genfer Vision

Gemeinschaftlich planen, um dann zusammenzuarbeiten – der grenzüberschreitende Zukunftsentwurf für die Grossregion Genf ist fast vollständig. Eine Zwischenbilanz.

von Maarit Ströbele



Die Gegenwart der Vergangenheit, wiederaufgeführt

Es ist Kunstbiennale – und im Schweizer Pavillon wird Architektur inszeniert, mit falschem Marmor, synthetischen Stoffen und künstlichen Säulen. Was sagt uns das?

von Marcel Bächtiger



Diener am schönen Ding

Der erfolgreiche Schweizer Designer Alfredo Häberli legt seine Autobiografie in zwei Bänden vor. Entstanden ist ein heiter-melancholischer Messebericht.

von Köbi Gantenbein