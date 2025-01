Hochparterre im Januar und Februar 2025

Ein Streit um eine historische Reussbrücke, eine bunte Palette Vogelhäuser und Betrachtungen zum neuen Kinderspital in Zürich: Dies und mehr gibt es in der ersten Ausgabe des neuen Jahres.

Redaktion Hochparterre 13.01.2025 11:45

Im Jahr 2001 bekamen Herzog & de Meuron den bronzenen Hasen für ihre Rehabilitationsklinik am Stadtrand von Basel. Damals schrieb ich vom «sanften, freundlichen Lebensraum», von «Übersichtlichkeit und Transparenz». Das REHAB brach mit dem, was lange die Regel war und noch ist: die Hegemonie medizinischer Organisation und unternehmerischen Denkens im Spitalbau. Herzog & de Meuron stellten dort wieder einmal Konventionen und Typologien infrage. Ein Spital aus Holz, flach in der Landschaft liegend, mit grünen Höfen und Oberlichtern in Form von grossen Seifenblasen: wieso eigentlich nicht?

23 Jahre später schreibt Hochparterre über das Kinderspital in Zürich, das Kispi – vielstimmig.

Die Dimensionen sind beim Kispi andere als in Basel: 200 statt 120 Meter Länge, 3 anstelle von 2 oberirdischen Geschossen, 16 statt 5 Gartenhöfe. Doch viele REHAB-Erfindungen finden sich auch hier: Holz, grüne Höfe, ein flacher Baukörper. Herzog & de Meuron bauen derzeit im Norden von Dänemark ein noch grösseres Spital, in San Francisco und wieder in Basel sollen weitere entstehen.

Ob das Zürcher Kinderspital im Dezember einen Hasen bekommen wird, wissen wir nicht. Doch es scheint seinem kleinen grossen Vorbild REHAB gerecht zu werden: Eine Zeitung berichtete, die Mutter eines Kindes, das im November ein Zimmer im Neubau bezog, habe beim Betreten des Raums geweint – vor Freude. Axel Simon

Das sind Hochparterres grosse Geschichten im Januar und Februar:



Die Ich-mach-dich-gesund-Stadt

Mit dem Zürcher Kinderspital haben Herzog & de Meuron eine höchst komplexe Bauaufgabe gelöst und ein vorbildliches Stück heilende Architektur geschaffen.

von Axel Simon



Wo Träume flügge werden

Die Kuratorin und Interior-Stylistin Connie Hüsser hat 41 internationale Designschaffende gebeten, Vogelhäuser zu entwerfen. Denn Vögel haben für die Stylistin eine ganz besondere Bedeutung.

von Mirjam Rombach



Wunderliche Form, weiter Raum

Ein vielbeachteter Grundriss in einem aussergewöhnlichen Haus: Mit dem ‹Quirky House› denkt das Architekturatelier Scheidegger Keller die Schweizer Kleinwohnung neu.

von Marcel Bächtiger



Sarg mit Schalter

Die Freitodkapsel ‹Sarco› sorgt wiederholt für Schlagzeilen. Welche Rolle spielt eigentlich das Design, und was hat es mit Würde zu tun? Ein etwas anderer Blick auf das kontroverse Objekt.

von Axel Simon



Spinnerei um eine Brücke

Zwei Aargauer Gemeinden planen, eine historische Brücke zu ersetzen – und stossen auf Widerstand. Denn das Projekt fusst auf zweifelhaften Grundlagen. Ein Protokoll.

von Deborah Fehlmann



Die Transformation der Strassen

Zwei konträre Orte in den USA zeigen, wie ein Autoland versucht, die Strassen zugunsten des Langsamverkehrs aufzuwerten und mehr Aufenthaltsqualität zu schaffen.

von Joris Jehle



Feuer

Ein Gang in die Alpen evoziert Bilder der Vergangenheit: von der Verfolgung und Vernichtung des Anderen, Fremden. Und sie gemahnen an einen Brennpunkt der Gegenwart.

von Adania Shibli