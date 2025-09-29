Hochparterre im Oktober 2025

Schweizer Designer erklären, warum sie immer noch Stühle entwerfen, das ultimative Ranking der Biennale-Pavillons und ein Porträt des Architektur-Avantgardisten Ueli Schweizer – dies und mehr im neuen Heft.

Das sind Hochparterres grossen Geschichten im Oktober 2025:

Undogmatisch klassisch

Der Bau von Markus Schietsch Architekt:innen bricht mit einer Regel

«Warum hat das keine Konsequenzen?»

Die Architekturbranche auf dem Prüfstand – Teil 2

Versessen

Acht Schweizer Designer über ihre Liebe zum Objekt Stuhl

«Ich warte nicht, bis mich jemand beauftragt»

Serie ‹Feministische Planung›: Fabienne Hoelzel im Interview

«War die Ausstellung schön? Vielleicht. Relevant? Vielleicht.»

12 Gründe, vielleicht doch noch an die Biennale zu reisen

Lebensschichten

Im Atelier eines Avantgardisten: zu Besuch bei Ueli Schweizer

Künstlich, aber intelligent

Fluch oder Segen ? Wie Gestaltende mit KI umgehen



Ihre Meinung zählt

Im Jahr 2017 haben wir letztmals eine grosse Umfrage bei unserem Publikum durchgeführt. Mehr als 1700 Leserinnen und Leser nahmen daran teil, viele der Rückmeldungen sind in unsere Weiterentwicklung in den vergangenen Jahren eingeflossen. Nun ist es wieder so weit: Wir möchten wissen, was Ihnen an Hochparterre besonders gefällt, welche Beiträge sie am liebsten lesen, weshalb sie uns abonnieren. Aber auch, was Ihnen fehlt, wovon sie mehr bekommen möchten oder warum sie uns (noch) nicht abonniert haben.

Hochparterre ist seit der letzten Umfrage gewachsen. Wir produzieren mehr Inhalte auf mehr Kanälen und erreichen damit mehr Menschen. Wir machen nicht nur Hefte und Themenhefte, sondern auch Bücher, Podcasts und Videos. Entsprechend steigt der Aufwand, und umso entscheidender ist es, die Ressourcen am richtigen Ort einzusetzen – da, wo Sie uns lesen, schauen und hören möchten.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Je mehr wir von Ihnen erfahren, desto besser können wir unser Angebot auf Ihre Bedürfnisse abstimmen. Wir würden uns freuen, wenn Sie sich fünf Minuten Zeit für die Beantwortung unserer Fragen nehmen, und bedanken uns schon jetzt. Über diesen Link können Sie an der aktuellen Umfrage teilnehmen: www.hochparterre.ch/umfrage. Urs Honegger