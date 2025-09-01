Hochparterre im August 2025

Wie das Lebenswerk der Haussmanns bei Hindermann in gute Hände kommt, Basels Kantonsbaumeister Beat Aeberhard im Tafelgespräch, Raumaneignungsprozesse in der Stadtplanung – dies und mehr im neuen Heft.

Auftakt zum ‹Wilden Abend›

Die Nominierten für die ‹Wilde Karte› #8 – vier Porträts

Zu neuen Ufern lockt das Paradies

Der konsequente Weg zu einem neuen Seeufer in Paradiso

«Basel ist klein, aber gross genug für alle»

Treffen am Restauranttisch mit Kantonsbaumeister Beat Aeberhard

Seismografinnen des öffentlichen Raums

Wie Raumaneignungsprozesse in die Stadtplanung einfliessen

Baukultur aus Abfall

Ein Pavillon als Vorbild für zementfreies und zirkuläres Bauen

Lebenswerk in neuen Händen

Haussmann, Hindermann und die Zukunft eines Design-Œuvres

Aus Respekt vor dem Bestand

Die umsichtige Erneuerung des Collège Rousseau in Lausanne

Raum schaffen für Arbeitskultur

Die Architekturbranche auf dem Prüfstand – Start der neuen Serie



Tacheles reden

Wir müssen diskutieren: über die Arbeitsbedingungen in der Architektur. Öffentlich, mit der gesamten Branche. Und weil man über Fakten besser reden kann als über Vermutungen, lanciert Hochparterre eine Umfrage siehe ‹Raum schaffen für Arbeitskultur›, Seite 48. Wir wollen Transparenz schaffen – über Löhne und Arbeitsbelastung, Kultur und Kommunikation in Architekturbüros, Gesundheit und Zufriedenheit, Selbstbilder und Karriereplanung von Architekturschaffenden. Das Vorhaben ist ambitioniert und gelingt nur, wenn möglichst viele daran teilnehmen. Die Umfrage ist der Auftakt zu einer Serie, der wir uns bis Frühling 2026 widmen werden: Warum gibt es in der Architektur keinen Gesamtarbeitsvertrag? Weshalb die Bereitschaft zur Selbstausbeutung ? Wie wirkt sich steigender Planungsaufwand auf die Arbeitsbedingungen aus? Wie steht es um die Arbeitskultur und den Wandel zu einer gerechteren, nicht-extraktiven Architekturproduktion? Diese und weitere Fragen wollen wir erörtern, ohne Arbeitgebende und Arbeitnehmende gegeneinander auszuspielen. Dennoch: Angestellte kommen in Berufsverbänden und Fachmedien viel zu selten zu Wort. Es ist gerechtfertigt, ihre Perspektive ins Zentrum zu stellen. Es ist an der Zeit, allen zuzuhören – und gemeinsam Verbesserungen anzustossen. Lasst uns also diskutieren! An der Umfrage teilnehmen können Sie hier: www.hochparterre.ch/arbeitsbedingungen

Deborah Fehlmann und Palle Petersen