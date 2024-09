Hochparterres Septemberheft 2024

Redaktion Hochparterre 02.09.2024 10:25

Das sind die grossen Geschichten im September:



Eine Wohnung für viele Leben

In Zürich-Altstetten haben Mathis Kamplade Wohnungen mit drehbaren Wänden gebaut. Dank diesen entscheiden die Bewohnerinnen selbst über die Raumanordnung.

von Henriette Lutz



Vorsicht, Geisterfahrer!

Während das Parlament die Lärmschutzvorschriften demontiert, machen die Autolobby

und ihre Anhänger Stimmung gegen Tempo 30. Eine Auslegeordnung inklusive Faktencheck.

von Deborah Fehlmann



Die Suche der Wilden

Zum siebten Mal vergibt Hochparterre die Wilde Karte: Vier junge Architekturbüros sind nominiert – eins davon ergattert einen Platz in einem selektiven Wettbewerb.

von Marcel Bächtiger



Eine lange Übung in Sachen Einsamkeit

In diesem Monat jährt sich der Todestag des syrischen Autors Khaled Khalifa. Einer seiner letzten Texte beschreibt sein ambivalentes Verhältnis zur Limmatstadt.

von Khaled Khalifa



Wünschen ausdrücklich erlaubt!

Wie lässt sich Stadtraum beleben? Indem man fragt, welche Wünsche die Anwohnerschaft hat. Im Rahmen der ‹Zurich Design Weeks 2024› stellen die beiden Designerinnen Flavia Brändle und Kasia Kempa einen besonderen Lautsprecher auf.

von Anna Raymann



A wie Anker-Lichten

Seine idyllischen Motive spiegeln konservative Werte. Nun will das Centre Albert Anker das Bild vom populärsten Schweizer Maler weiten – auch mithilfe der Architektur.

von Axel Simon



Von Workouts und Wegbereitern

Auf dem Baselink-Areal in Allschwil wird viel Engagement in ein zeitgemässes Arbeitsquartier gesteckt – nur

die geeignete Erschliessung lässt noch auf sich warten.

von Martina Schretzenmayr



Barock in die Zukunft

Das Kloster in Bellelay, der Geburtsort des Tête de Moine, soll umgenutzt werden – erste Pläne sind skizziert.

Eine Tour d’Horizon zwischen Konvent und Kulturgut.

von Maarit Ströbele