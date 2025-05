Hochparterre im Mai 2025

Ein Denkmal für Lisbeth Sachs an der Biennale, das Klanghaus von Marcel Meili und der Überlandpark als verkleidete Autobahn: Dies und mehr gibt es in unserer Maiausgabe.

Das sind Hochparterres grosse Geschichten im Mai 2025:

Im Innern des Klangs

Das Klanghaus Toggenburg – gebaut, um gehört zu werden

Text: Axel Simon

Eine Autobahn trägt Grün

Die kritische Einordnung des Ueberlandparks Schwamendingen

Text: Maarit Ströbele/Joris Jehle

Der Möglichmacher

Martin Schlegel hat eine Handsiebdruckerei in Arbon gerettet

Text: Mirjam Rombach

«Viele Dachbegrünungen sind minimalistisch ausgeführt»

Geograf Stephan Brenneisen im Interview

Text: Jonas Frei

Architektur des Miteinanders

Fünf Kuratorinnen bringen Lisbeth Sachs an die Biennale in Venedig

Text: Marcel Bächtiger

Die Idee von Pionierinnen

Serie ‹Feministische Planung›: das Vorzeigeprojekt Brahmshof

Text: Barbara Zibell

Evolution des Stadtbaums

Neue Baumarten braucht der städtische Raum

Text: Maarit Ströbele

Houston, wir haben eine Vision

Karamuk Kuo haben die Architekturschule in Texas erweitert

Text: Daniela Meyer



Der Schwerpunkt dieser Ausgabe liegt auf dem Thema Landschaftsarchitektur. In Zürich zeigt sich eine neue Art der Verdrängung: Mit der Einhausung Schwamendingen umhüllen Pflanzen den unablässigen Auto- und LKW-Strom, wenn auch auf einem Betondeckel. Der Ueberlandpark wird am 10. Mai feierlich eröffnet. Wir wollten wissen, wie es zu dem grossangelegten Generationenprojekt kam und was die pflanzenumwachsene Betonschlange mit der Umgebung macht. Am Zürcher Neumühlequai beschäftigt Stadtgrün ebenfalls: Die geplante Kastanienfällung war uns Anlass, über Stadtbäume nachzuforschen, die sich gegen widriges Klima, schwierige urbane Standorte und Trockenheit durchsetzen müssen.

Auch in anderen Landesregionen fliesst die Pflanzenwelt in Architektur oder Design ein: Im sanktgallischen Unterwasser vermittelt das Klanghaus Toggenburg durch organische Formen zwischen Landschaft und Musik. Und im Kanton Thurgau spriessen florale (und andere) Muster über kunstvoll bedruckte Stoffbahnen. Martin Schlegelhat hier eine der letzten Schweizer Handsiebdruckereien vor dem Aus bewahrt. Sie befindet sich in der Stadt Arbon, die einst den Namen ‹arbor felix› trug – glücklicher Baum. Hochparterre wünscht einen glücklichen und erspriesslichen Wonnemonat Mai.

Maarit Ströbele