Hochparterre im Januar 2026
Die maximal dichte Siedlung Leutschenbach, Wille und Wahn von Trumps Architekturexzessen und die Designproduktion in sozialen Institutionen – das und mehr lesen Sie in der aktuelle Ausgabe von Hochparterre.
Das sind Hochparterres grossen Geschichten im Januar 2026:
Der Weg zu einem Basler GAV
Serie: Arbeitsbedingungen in der Architektur – Teil 4
Im Grenzland zwischen Architektur und Kunst
Die Monografie über den Künstler Christoph Haerle
Dicht gemacht
Neuer Wohnraum in Leutschenbach – und ein umstrittener Hof
Fragmente
‹Writer in Residence ›: Laksmi Pamuntjaks Schweiz-Streifzüge
Burning down the House
Der US-Präsident und sein fragwürdiges Verständnis von Baukultur
Von der Kunst, die Natur zu imitieren
Zwischen Tierwohl und Inszenierung: ‹Panthera› im Zoo Zürich
Produzieren heisst inkludieren
Soziale Einrichtungen und das Potenzial lokaler Designherstellung
Editorial
Liebe Leser*innen
Vielleicht wird es Ihnen bei einigen Texten auffallen, vielleicht stolpern Sie hie und da darüber – oder Sie übersehen es, weil es für Sie längst Gewohnheit ist: Ab dieser Ausgabe verwenden wir den Stern, um möglichst viele Menschen einzuschliessen. Bisher formulierten wir im Wechsel. So schrieben wir etwa von Designern und Architektinnen. Von nun an folgen wir der Publikation ‹Hochparterre Wettbewerbe›, die seit Mai 2023 auf den Stern setzt, und schreiben von Planer*innen und Landschaftsarchitekt*innen. Inklusive Anliegen haben mit dem Erstarken des Populismus einen schweren Stand. Dagegen setzen wir mit dem Wechsel unserer Schreibweise ein typografisches wie auch symbolisches Zeichen.
Eine weitere Neuheit finden Sie auf unserer letzten Seite. Als Fachzeitschrift bewerten wir Objekte und Bauten. Nun lassen wir Köpfe aus der Szene ihre ‹kleine Ordnung› aufstellen: eine Liste, in der sie ihre Favoriten und Reizobjekte sortieren. Den Auftakt macht die Denkmaltheoretikerin Silke Langenberg, die für uns sechs Bauten der Postmoderne ordnet. Die Gestaltung der neuen Rubrik stammt von Grafiker Jan Reimann. Was würden Sie gerne auf eine Liste setzen? Kommentieren Sie die Rubrik auf Hochparterre.ch. Anna Raymann
