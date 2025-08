Hochparterre im August 2025

Eine Tour durch den Koch-Park in Zürich, wie die deutsche Stadt Sindelfingen den Strukturwandel übt und Re-Use mit architektonischem Anspruch von Loeliger Strub: Dies und mehr gibt es in unserer Augustausgabe.

Das sind Hochparterres grosse Geschichten im August 2025:

Bauteile auf Umwegen

Lysbüchel Süd – Re-Use mit architektonischem Anspruch

Text: Axel Simon

Sag mir, wo die Wohnungen sind

Von Zahlen und Zukunftsszenarien: ‹Raumkonzept Schweiz 2050›

Text: Marcel Bächtiger

Entlang historischer Radien

Koch-Park: Eine Tour durch den neuen Freiraum in Zürich

Text: Damaris Baumann

«Design operiert im Unsicheren»

Auf dem Prüfstand: Insiderstimmen zur Lage der Designbranche

Text: Armin Scharf

Präventive Kehrtwende

Umnutzung und Strukturwandel am Beispiel der Stadt Sindelfingen

Text: Deborah Fehlmann

Von Matten zu Arkaden

Vorzeigeprojekt Chäsimatt in Rotkreuz: So geht Innenverdichtung

Text: Joris Jehle



Eine andere Geschichte

Sindelfingen hat Grosses vor: Die Mittelstadt nahe Stuttgart plant, auf ihrem heutigen Krankenhausareal ein durchmischtes und ökologisch beispielhaftes Quartier zu bauen. Die vorhandenen Gebäude sollen mehrheitlich erhalten bleiben und einer neuen Bestimmung zugeführt werden. Das hat Vorbildcharakter. Auch in der Schweiz besteht dringender Handlungsbedarf, wenn es um das Umnutzungspotenzial ausgedienter Spitäler geht (siehe Serie ‹Operation Spital›).



Was können wir darüber hinaus von dem Pionierprojekt lernen? Sindelfingen ist das Paradebeispiel einer von Wohlstand und wirtschaftlichem Erfolg verwöhnten Region, die sich angesichts von Klima- und Wirtschaftskrise, Wohnraum- und Fachkräftemangel gezwungen sieht, neue Formen des Wohnens und Arbeitens, des Zusammenlebens und der Mobilität zu erproben – und dabei ihren baulichen Bestand als Ressource entdeckt. Sindelfingen zeigt exemplarisch, welche strukturellen Auswirkungen die geopolitischen Verwerfungen unserer Zeit haben können. So wie aus dem Krankenhausareal etwas anderes entstehen soll, so ist auch die Geschichte darüber im Zuge der Recherchen eine andere, umfassendere geworden. Architekt Patrick Queisser verleiht ihr eine passende visuelle Sprache in analoger Schwarz-Weiss-Fotografie.



Vielleicht hält dieses Heft ja noch weitere andere Perspektiven für Sie bereit? Viel Spass beim Blättern und Entdecken! Deborah Fehlmann