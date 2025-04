Hochparterre im April 2025

Annette Gigon im sehr grossen Interview, wie der BSLA 100 Jahre Fortschritt feiert und wie Florian Wieder die Superbühne für den ESC 2025 entwirft: Dies und mehr gibt es in unserer Aprilausgabe.

Das sind Hochparterres grosse Geschichten im April 2025:

Den Städtebau ertüchtigen

Das Potenzial ist noch nicht ausgeschöpft

Text: Anouk Kuitenbrouwer

Werkzeug statt Werk

Yves Ebnöther interpretiert das Do-it-yourself-Prinzip neu

Text: Lilia Glanzmann

«Je ne regrette rien»

Verabredung mit Annette Gigon zum Abendessen

Interview: Marcel Bächtiger/Palle Petersen

100 Jahre Transformation

Der BSLA feiert grosses Jubiläum

Text: Claudia Moll/Peter Wullschleger

Fabrik der Herzen

Das ideale Gebäude steht in Biel

Text: Axel Simon

Gemeinnützig geschäftstüchtig

Über das Geschäftsmodell Wohnbaugenossenschaft

Text: Stefania Koller

Zurück in Valendas

Die Geschichte der Wiedergeburt eines Dorfs in der Surselva

Text: Köbi Gantenbein

«Die Magie liegt im Schwarz»

Interview mit Florian Wieder, der die ESC-Bühne entworfen hat

Text: Anna Raymann

Unser Kommentator

Begegnung mit unserem fleissigsten Kommentarschreiber

Text: Axel Simon





Wir treffen Annette Gigon im ‹Alten Löwen› in Zürich. Lädiert vom Sturz beim morgendlichen Jogging, entschuldigt sie sich, sie werde wohl kaum lange durchhalten. Dann sprechen wir fast vier Stunden lang – über das Kirchner Museum und Rémy Zaugg, über die Internationalisierung der ETH und verlorene Wettbewerbe im Ausland, über Zürcher Hochhäuser und die CO₂-Alphabetisierung in Zeiten der Klimakrise, über das Aufhören oder Nichtaufhörenkönnen. Das Interview ist der Auftakt der Reihe ‹Tafelgespräche›, die Marcel Bächtiger und ich künftig alle paar Monate führen – mit vollem Mund und ebenso vollen Gläsern. Wir sprechen über Architektur und alles, was auf dieser Welt noch wichtiger ist. Durchaus auch persönlich.

Fast immer ist Journalismus die Kunst des Weglassens. Vor allem kurze Texte gelingen nur dann, wenn sie sich auf das Relevante konzentrieren: Ist es der Städtebau eines Projekts? Ist es die Wohnungstypologie? Die Fassade oder die Konstruktion? Der Freiraum oder der Nutzungsmix? Der Prozess davor? Das Geld dahinter? Es ist unmöglich, all diese Aspekte in eine Textspalte zu pressen. Das zwingt uns, beschreibend Offensichtliches wegzulassen. Und oft ist das sogar besser. Bei den Tafelgesprächen hingegen holen wir richtig aus und kredenzen unserer Leserschaft wirklich lange Interviews – mit Salz in der Suppe, lecker Schäumchen und Anekdoten über den Hunger hinaus. Guten Appetit. Palle Petersen