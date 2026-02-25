Hochparterre – Architektur, Design, Planung im Gespräch.

Zum dritten Mal werden die Suisse Podcast Awards verliehen. Mit Ihrer Stimme hat Hochparterre die Chance auf einen Publikumspreis.

Bei Hochparterre Podcast, kommen Stimmen aus Architektur, Planung, Landschaft und Design zu Wort. Sie erzählen von ihren Projekten und ihrer Forschung und diskutieren die drängenden Fragen der Szenen. Im letzten Jahr sprach zum Beispiel Peter Zumthor über das Handwerk, Trix Haussmann über das Spiel in der Gestaltung und Christine Binswanger von Herzog & de Meuron über Architektur, die gesund macht – das Kinderspital in Zürich.

Dieser Podcast steht nun zur Publikumsabstimmung bei den Suisse Podcast Awards. Neben der Preisvergabe durch eine Jury erhalten hier Podcasts Anerkennung durch ihre Hörer*innen. Die Abstimmung verläuft in 2 Phasen: Bis zum 15. März läuft das offene Publikumsvoting, daraus ergibt sich eine Shortlist von 20 Podcasts für die zwischen dem 16. und 27. März abgestimmt werden kann.