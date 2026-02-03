Bei Hochparterre ist eine befristete Stelle als Designredaktorin frei.

Per 1. April 2026 oder nach Vereinbarung suchen wir eine*n Redaktor*in für Design (40 Prozent), befristet bis Oktober 2026.

Redaktion Hochparterre 03.02.2026 14:26

Deine Aufgaben

Du findest die spannendsten Geschichten und relevantesten Projekte in der Schweizer Designszene. Du schreibst und redigierst Kritiken, Reportagen, Interviews und Kommentare. Du bringst deine Inhalte auf den unterschiedlichen Kanälen ans Publikum.

Dein Profil

Du hast eine Ausbildung in Design, Szenografie oder Innenarchitektur absolviert / als Designer*in gearbeitet / dich als Journalist*in auf Design spezialisiert. Du bist sprachlich stark, hast journalistische Erfahrung in digitalen und gedruckten Medien und bist idealerweise versiert im Umgang mit digitalen Publishing-Plattformen. Du kennst die Designszene. Du arbeitest gerne selbständig und bleibst auch in hektischen Phasen gelassen.

Unser Angebot

Wir bieten eine abwechslungsreiche, kreative Arbeit in einem unabhängigen Medienunternehmen. Wir sind ein lebhaftes Team mit einem soziokratischen Organisationsmodell und einer Kooperationshaltung, die auf Transparenz und Wertschätzung setzt.

Über Hochparterre

Hochparterre ist der Verlag für Architektur, Planung, Design und Landschaft in der Schweiz. Wir sind seit 35 Jahren unabhängig und stehen für kritischen und unterhaltsamen Journalismus. Für unser Publikum aus Gestaltungsprofis und interessierten Laien produzieren wir Hefte, Videos, Podcasts, Bücher und Events.

Wir freuen uns auf deine Bewerbung inkl. Textproben bis 25.2.2026 an:

verlag@hochparterre.ch / Hochparterre AG, Ausstellungstrasse 25, 8005 Zürich.

Weitere Auskünfte gibt Mirjam Rombach, 044 444 28 83