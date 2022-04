Bei einem Mittagessen berichtet Yves Kalwira im Hochparterre über seine Arbeit, seine Ziele und die Lage im Ostkongo.

Rahel Marti 04.04.2022 18:05

Yves Kalwira besucht Hochparterre Auf Einladung von Hochparterre reist der kongolesische Journalist und Aktivist Yves Kalwira durch Europa. Diese Woche ist er zu Gast auf unserer Redaktion und berichtet von seiner Arbeit in der Metropole Goma. 04.04.2022 18:05

«Ich will das Bild von Goma verändern», sagt Yves Kalwira. Goma, das ist eine Zwei-Millionen-Stadt im äussersten Osten der Demokratischen Republik Kongo mitten in Afrika. Und Yves Kalwira ist 32 Jahre alt, arbeitet für die NGO Oxfam und betreibt als Medienproduzent in Goma den Musik- und Kultursender «Zik Plus». Um die Stadt toben Kämpfe von Rebellen, was die Nachrichten aus Goma dominiert. Wegen der 2500 Kilometer Entfernung zur Hauptstadt Kinshasa sind die Stadt und ihre Bevölkerung oft auf sich allein gestellt. Viele wissen morgens nicht, ob sie abends essen werden. In diesem Überlebensstress kann Musik für die leichteren Momente sorgen. Deshalb nennt Yves Kalwira seinen Sender «Zik plus», die Abkürzung für «Musique». Er organisiert mit seinem Team aus weiteren Freiwilligen Konzerte für Musikerinnen und Musiker aus Goma, produziert Musik-Sendungen und Podcasts – gratis: «Wer kein Geld für Essen hat, kann nicht für Kultur bezahlen.» Während Corona liess «Zik plus» zum Teil die Nachrichten rappen, und les «Infos rappés» wurden zum Hit – mehr Menschen waren besser informiert. Bei «Zik plus» treten auch ruandische Künstlerinnen und Künstler auf, denn obwohl Goma direkt an Ruanda grenzt, dominieren Ressentiments die Nachbarschaft. Yves Kalwira glaubt an die Kraft der Kultur: «Finden die Leute in Goma eine Sängerin aus Ruanda gut oder umgekehrt, senkt das die Barriere im Kopf.» Und warum steht das auf Hochparterre.ch? Mit dem Solidaritätsprozent unterstützt Hochparterre seit demnächst 10 Jahren die Ausbildung von Journalistinnen und Journalisten in Goma. Dafür arbeiten wir mit der deutschen Journalistin und Dozentin Judith Raupp zusammen, die in Goma lebt. Eines der Projekte sind Praktika im Ausland, und deshalb ist Yves nun für einen Monat in Europa unterwegs, zuerst in Berlin bei Radio Multicult, für das er aus Goma Sendungen produziert,...