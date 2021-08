Hochparterre und Hydroplant laden wieder herzlich zum Sommerfest ein. Wir feiern am Donnerstag, 26. August in unserem Hof.

Urs Honegger 19.08.2021 12:40

Was im vergangenen Jahr ausfiel, wollen wir heuer in kleinerem Rahmen nachholen: Im Innenhof von Hochparterre geniessen wir gemeinsam den Spätsommerabend mit vegetarischem Essen vom Gastrounternehmen ‹Zum guten Heinrich›. Für erfrischende Getränke, Wein und Bier ist natürlich auch gesorgt. Wir feiern am Donnerstag, 26. August, von 17 bis 22 Uhr an der Ausstellungsstrasse 25 in Zürich.



Weil das Platzangebot begrenzt ist, können wir nur Personen mit Anmeldung bis spätestens 22. August Einlass gewähren. Für den Einlass benötigen Sie ein gültiges Covid-Zertifikat (auf dem Busbahnhof gleich nebenan können Sie ohne Termin einen kostenloses Antigen-Schnelltests machen).



Wir freuen uns auf Sie!