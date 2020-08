Wir lassen uns das Feiern nicht nehmen und laden am Donnerstag zum ersten digitalen Sommerfest in Hochparterres Geschichte.

Wir lassen uns das Feiern nicht nehmen und laden am Donnerstag zum ersten digitalen Sommerfest in Hochparterres Geschichte. Seien Sie mit dabei und gewinnen Sie einen ‹Architekturführer Zürich›!

Urs Honegger 24.08.2020 17:29

Wir empfangen Sie im virtuellen Hinterhof auf Zoom und stossen am Bildschirm an. Dann werden Sie per Zufallsgenerator mit einer Mitarbeiterin von Hochparterre oder einem anderen Gast zum Smalltalk verbunden. Halten Sie Ihr All-Time-Lieblings-Cover von Hochparterre bereit, dann haben Sie ein Thema zum Quatschen. Wenn Sie sich nicht entscheiden können, hilft unsere Geschäftsleitung und präsentiert um 18 Uhr ihre Lieblingscovers. Oder verwöhnen Sie sich mit einem ‹Rosemary Royal›, unserem Hochparterre Signature Cocktail – das Rezept gibt es hier zum Download. Unter allen, die sich anmelden verlosen wir fünf ‹Architekturführer Zürich› und fünf Bücher ‹Im Rückspiegel›, die beiden neuen Bestseller der Edition Hochparterre.

Wir freuen uns auf viele Begegnungen und einen spannenden Austausch.

Programm:

17.30 Uhr Festbeginn

18.00 Uhr Die Geschäftsleitung präsentiert ihre Lieblingscovers

18.30 Uhr Festschluss

Anmelden können Sie sich bis eine Stunde vor Festbeginn. Den Zoom-Link senden wir Ihnen kurz vor Festbeginn per E-Mail.



Alle Info und Anmeldung unter veranstaltungen.hochparterre.ch.