Das 16. Türchen ist offen.

Redaktion Hochparterre 16.12.2021 00:01

Soeder stellt Seife her. Und noch vieles mehr. Das Kollektiv aus Zürich entwickelt und vertreibt seit 2013 hochwertige Alltagswaren. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der zu hundert Prozent selbst gefertigten Linie an Pflegeprodukten und auf Bekleidung. Beides ist für den Menschen essenziell. Und beides wird bei Soeder aus einer konkreten Philosophie heraus gedacht: Zeitloses Design trifft auf höchste Qualität. Nachhaltigkeit ist dabei der Schlüssel. Soeder Produkte sind langlebig, gut für die Umwelt und gut für den Anwender und die Verbraucherin.

Wir verlosen heute eine Geschenkbox ‹Grande› von Soeder mit Produkten für den täglichen Gebrauch in hoher Qualität. In der Geschenkbox drin: je eine grosse Flasche Seife und Lotion, Massage- und Körperöl sowie ein Desinfektionsmittel, 100 Prozent natürlich und mitten in Zürich produziert.

Das Set kombiniert neue Öle mit bewährten Soeder-Klassikern.

Senden Sie uns eine E-Mail mit dem Betreff «Wettbewerb Soeder» um an der Verlosung teilzunehmen. Teilnahmeschluss ist der 19. Dezember 2021. Der Gewinner oder die Gewinnerin wird per E-Mail informiert, über die Verlosung wird keine Korrespondenz geführt.

