Das 18. Türchen ist offen.

Letzten Herbst noch am Zürich Film Festival (ZFF), im Dezember schon kostenlos auf unserer Streaming-Plattform. Hinter dem 18. Adventstürchen verbirgt sich das Filmessay über den Engadiner Künstler Not Vital.

Redaktion Hochparterre 18.12.2021 00:01

Diesen Samstag begleiten wir den Dokumentarfilmer Pascal Hofmann auf seinem Streifzug durch Raum und Zeit und hinein in die Welt des Engadiner Künstlers Not Vital. Das Filmessay beleuchtet das Schaffen des international renommierten Bündners, der lange Zeit in seiner Heimat der bekannte Unbekannte blieb. Regisseur Pascal Hofmann spürt der Triebfeder des rastlosen Weltenbürgers nach und stellt einen Dialog her zwischen den Motiven in Vitals Werk, seinen kindlichen Träumen und den Einflüssen seiner wichtigsten Stationen wie Peking, Patagonien, Niger, Sentin in Graubünden oder New York. Bis am Schluss bleibt der Film eine durch den Autoren geprägte, leicht entrückte Spurensuche nach den Sehnsüchten eines Künstlers, der aus den Bergen kommt.

