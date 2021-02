Mirjam Rombach im Interview.

Jonathan Jäggi 22.02.2021 15:25

Voller Vorfreude blickt die Designredakteurin Mirjam Rombach auf ihren ersten Frühling bei Hochparterre. Mit offenen Augen und Ohren für keimende Projekte, grosse Würfe und alles dazwischen, taucht sie ein in das kleine Universum an der Ausstellungsstrasse 25. Zurzeit zwar vom Tisch ihres Wohnzimmers aus, bald hoffentlich auch physisch. Was nun anders wird und was bleibt, erzählt sie im Interview.

Übrigens: Anregungen via rombach @ hochparterre . ch sind jederzeit willkommen!