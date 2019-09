Raumkonzept und Lichtlayout, gemessene und gefühlte Helligkeit, Rekonstruktion einer Lichtsituation, räumliches Licht oder Zusammenarbeit zwischen Architekt und Lichtplanerin – die Themen der Tagung «Licht in Bildungsbauten».

Hochparterre und die Schweizer Licht Gesellschaft organisieren am Mittwoch 18. September Tagung zum Thema «Licht in Bildungsbauten». Acht Referenten aus Architektur und Lichtplanung zeigen und diskutieren aktuelle Projekte im Vortragssaal des Museum für Gestaltung Zürich. Der Architekt Thomas Fischer (ja, der mit den bis zu 45 Meter tiefen Teppichgrundrissen) und der Lichtgestalter Robert Müller (Bartenbach Lighting Design) geben der Diskussion einen Boden. An den Schulhäusern Halden in Opfikon, Erlenmatt in Basel, FHNW-Turm in Muttenz und an der Sanierung der Fachmaturitätsschule Basel handeln die Architektin und der Lichtplaner jeweils Spezialthemen wie den Zusammenhang zwischen Raumkonzept und Lichtlayout, gemessene und gefühlte Helligkeit, Rekonstruktion einer Lichtsituation, räumliches Licht oder Zusammenarbeit zwischen Architekt und Lichtplanerin ab. Wir verlosen zwei Eintritte an die Tagung im Wert von je 180 Franken. Melden Sie sich via E-Mail mit Ihrem Namen – unter allen Antworten ve...