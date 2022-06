Endlich in Genf angekommen. Die Klimaspuren-Wandergruppe bei ihrer Ankunft am Genfersee. Fotos: Jaromir Kreilinger

«Auf Klimaspuren. Eine Expedition von Ilanz nach Genf» dokumentiert in 70 Beiträgen Spuren, die der Klima­wandel in Natur, Kultur und Gesellschaft hinterlassen hat. Das Buch feiert dreimal Vernissage.

Roderick Hönig 14.06.2022 09:20

Im Sommer 2021 waren die Klimaaktivisten Köbi Gantenbein, Dominik Siegrist, Zoe Stadler, Sylvain Badan und Lucie Wiget auf ihrer vielbeachteten ‹ Klimaspuren ›­-Wanderung quer durch die Schweiz unterwegs. Mit gut 700 Mitwanderern suchten sie in 42 Etappen nach Spuren, die der Klima­wandel in Natur, Kultur und Gesellschaft hinterlassen hat. Nun ist das Buch zur Wanderung erschienen. «Auf Klimaspuren. Eine Expedition von Ilanz nach Genf» dokumentiert in rund 70 Beiträgen auf 288 Seiten die vielen Ortstermine, Aktionen und Veranstaltungen zu Verkehr, Produktion, Architektur, Planung, Wissenschaft und Forschung, Finanzplatz, Infrastruktur, Konsum, Energie, Landschaft, Landwirtschaft oder Wald, die Klimaspuren entlang des Weges organisiert hat. Zu Wort kommen Verkehrspolitikerinnen wie Stéphanie Penther, der Solarpionier Josef Jenni, Wissenschaftlerinnen, wie Regula Ott, der Energieunterneh­mer Josias Gasser und auch der Architekt Peter Zumthor.

