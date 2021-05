Das Buch «Klima bauen» versammelt über 60 Tipps zur klimagerechten Architektur, Landschaft und Raumplanung. Fotos: Joël Roth (Illustration)

Andres Herzog 14.05.2021 18:20

Bereits nach drei Tagen hat Hochparterre das erste Finanzierungsziel von 25'000 Franken für das Buch «Klima bauen» erreicht, das anschauliche Tipps zum klimagerechten Planen und Bauen bündelt. Ein grosser Dank geht an die über 240 Unterstützerinnen und Unterstützer auf Wemakeit sowie an den Impact Fund, der den Betrag auf 50'000 Franken verdoppelt hat. Wir freuen uns riesig, dass wir das Buch nun realisieren können.



Doch am endgültigen Ziel sind wir noch nicht angelangt, weshalb wir ein «Stretch Goal» anstreben. Erreichen wir dieses, können wir unser kleines Buch noch umfangreicher umsetzen. Das Zusatzziel erlaubt uns, 20 weitere Tipps zu schreiben, insgesamt also über 80 Tipps zu versammeln. Wir können das Buch mit noch mehr Illustrationen von Joël Roth bebildern und diese mit einer Spezialfarbe besonders leuchtend drucken. Und wir können den Einband hochwertiger produzieren. Dank dem Zusatzziel möchten wir das Buch zudem in einer höheren Auflage drucken, damit die Tipps möglichst viele in der Branche erreichen.



Unterstützen Sie Hochparterre also weiter auf Wemakeit, damit das kleine, grüne Buch «Klima bauen» informativer, bunter und wertiger wird.

Alle Informationen unter

https://wemakeit.com/projects/klima-bauen