Das Buch «Klima bauen» versammelt rund 80 Tipps zur klimagerechten Architektur, Landschaft und Raumplanung.

Andres Herzog 14.06.2021 13:21

Wir sind am Ziel. Vor einem Monat hat Hochparterre eine Crowdfunding-Kampagne gestartet, um das Buch «Kima bauen» zu finanzieren. Zwei «Stretch Goals» später haben wir unser endgültiges Finanzierungsziel erreicht und über 100'000 Franken zusammengetragen. Ein grosser Dank geht an die über 530 Personen und Firmen, die das Buch zusammen mit dem Impact Fund ermöglicht haben. Speziell bedanken möchten wir uns bei den 56 Unterstützern, die das Projekt mit einer grosszügigen Spende über die Ziellinie gebracht haben.



Nun beginnt unsere Arbeit: Wir schreiben, redigieren, produzieren und gestalten das Buch in den kommenden Monaten, damit es Anfang November pünktlich erscheint. Nächstes Jahr bringen wir dann die englische Version heraus. Wer das Buch als erster in den Händen halten will, kann es nach wie vor via Crowdfunding vorbestellen oder das Projekt als Gönnerin unterstützten. Die Wemakeit-Kampagne läuft noch bis am 25. Juni weiter.

