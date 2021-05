Das Buch «Klima bauen» versammelt rund 80 Tipps zur klimagerechten Architektur, Landschaft und Raumplanung.

Andres Herzog 26.05.2021 13:01

Wir sind überwältigt vom Zuspruch, den Hochparterres Crowdfunding für das Buch «Klima bauen» erfährt. Nach nur zwei Wochen haben bereits über 380 Personen und Firmen unser Projekt unterstützt und so mehr als 80'000 Franken zusammengetragen. Herzlichen Dank an alle Mitfinanzierer und Gönnerinnen sowie an den Impact Fund, der 25'000 Franken beigesteuert hat.



Doch wir wollen noch nicht ruhen und setzen noch einen oben drauf: Mit einem weiteren Finanzierungsziel wollen wir eine englische Ausgabe des Buches ermöglichen, die in der ersten Hälfte 2022 erscheinen soll. So erreichen die Klimatipps über die deutsche Sprachgrenze hinweg noch mehr Architektinnen, Bauherren, Raumplaner und Landschaftsarchitektinnen. Klimagerechtes Bauen und Planen geht uns alle etwas an, egal welche Sprache wir sprechen. Unterstützen Sie uns also weiter und sorgen Sie dafür, dass das kleine, grüne Buch dank Ihrem Engagement in der Weltsprache Englisch erscheint.

Alle Informationen unter

https://wemakeit.com/projects/klima-bauen