Der Bronze-Hase am Röschibachplatz trägt Mütze und Schal.

Vor zwei Jahren gewann der Röschibachplatz in Zürich den Hasen in Bronze. Bei Kälte trägt er Mütze und Schal.

Agnes Schmid 30.01.2019 17:14

Seit zwei Jahren thront der Hase über dem Eingang zum Nordbrüggli am Röschibachplatz in Wipkingen. Gestern beim Einkaufen sah ich, dass ihm von seinen Hüterinnen eine zweiohrige Kappe plus Schal angezogen wurde – Hochparterre freuts, wenn die Seinen achtsam gepflegt und gehegt werden.