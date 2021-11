Das Novemberheft im Video.

Andres Herzog 09.11.2021 08:00

Im November tagen die Vereinten Nationen in der schottischen Hafenstadt Glasgow an der Klimakonferenz, die wegen Corona um ein Jahr verschoben worden war. Niemand ist für die Klimaerwärmung, und die meisten sind überzeugt, dass sie ihren Beitrag im Kampf gegen das Problem leisten. Das Ergebnis einer aktuellen Untersuchung des Marktforschungsunternehmens Ipsos Mori im Auftrag der ‹Financial Times› ist allerdings ernüchternd: Befragt wurden 21 000 Personen in 30 Ländern – und die Mehrheit schätzt völlig falsch ein, welche Anpassungen im Lebensstil sich am meisten auf ihren CO2-Fussabdruck auswirken. Als wichtigstes Kriterium bewerten die Menschen privates Recycling, obwohl damit nur 0,2 Tonnen CO2 pro Jahr und Person wegfallen. Die allergrössten Hebel – auf Langstreckenflüge und Auto verzichten, vor allem aber ein Kind weniger auf die Welt setzen – erachten die Befragten durchweg als wenig effektiv.

Unsere Wahrnehmung ist verfälscht. Es braucht Aufklärung. Einen Beitrag dazu leisten will das Buch ‹Klima bauen›, das diesen Monat bei Hochparterre erscheint. Das Lexikon versammelt konkrete Tipps, die die Baubranche auf dem Weg zu Netto-Null unterstützen sollen – von A wie Asphalt bis Z wie Zusatzstoffe. Denn klar ist auch: Mit unseren veränderten Konsumgewohnheiten allein können wir den Klimawandel nicht bremsen. Wir müssen auch anders planen und bauen.