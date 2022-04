Das Aprilheft im Video.

Die Aprilausgabe von Hochparterre dreht sich um Vermittlung: Die Galerie Okro in Chur bringt Architektur und Design näher zusamen und ein Stahlhaus in Zürich vermittelt zwischen zwei Parzellen.

Andres Herzog 05.04.2022 10:51

Für Vermittlung setzt sich die Galerie ‹Okro› in Chur ein, über die Mirjam Rombach im Aprilheft von Hochparterre schreibt. Sie schlägt eine Brücke zwischen Design und Architektur und bringt die beiden Disziplinen auf diese Weise näher. Heftige Kritik löst in Magglingen bei Biel ein Neubauprojekt des Bundes aus: Zu gross und zu wuchtig für die Landschaft, monieren die Gegnerinnen. Die Einbettung in den Kontext sei gut, sagt hingegen die Wettbewerbsjury. Gabriela Neuhaus berichtet. Ein Gebäude in Zürich vermittelt zwischen zwei Parzellen und trennt sie dennoch durch eine Brandmauer. Palle Petersen schreibt über ein bemerkenswertes Wohnhaus, das aus Stahl konstruiert ist. Das Material löst viel Für und Wider aus. Schwarz-weiss ist die Welt nur im Krieg.