Digitales Marketing ist Ihre Stärke, Hochparterre heisst Ihr Wunsch.

Verlag Hochparterre 04.05.2022 14:28

Wir sind ein kleiner, renommierter Verlag mit hochwertigen Inhalten und vielfältigen Produkten, zu denen ein Nachrichtenportal, zwei Print-Zeitschriften, Bücher und Veranstaltungen gehören. Wir brauchen jemanden, der diese unserer Community vermittelt und verkauft. Sie betreuen unseren Webshop, kuratieren Mailings und Newsletter und bewirtschaften unsere Social-Media-Kanäle. Im Austausch mit der Redaktion bereiten Sie unsere Inhalte für die digitalen Kanäle auf. Sie messen und optimieren die Performance unseres Contents und stärken unser Abo-Marketing. Sie kommunizieren mit unseren Leserinnen und Leser und sind Ansprechperson für ihre digitalen Fragen.



Sie haben eine Ausbildung im Bereich Marketing und Erfahrung im Digital- und Content-Marketing. Sie haben ein Gespür für die kulturelle Szene und interessieren sich für Architektur, Planung und Design. Sie sind technisch versiert, stark in der Konzeption, erfahren im Projektmanagement und können in der Sprache unserer Community texten.



Wir bieten eine inhaltlich, sozial und ökonomisch spannende Arbeit in einem engagierten Team: Bei Hochparterre verdienen alle gleich viel, bleibt am Ende des Jahres etwas übrig, teilen wir es auf. Sie gestalten Ihre Arbeit selbstständig und haben die Möglichkeit, sich stetig weiterzubilden.



Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung bis 6. Juni 2022 an verlag @ hochparterre . ch.



Weitere Auskünfte gibt Agnes Schmid, 044 444 28 61.