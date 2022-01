Redaktor Urs Honegger stimmt am 13. Februar Ja zur Medienförderung

Urs Honegger 20.01.2022 15:18

Die Vorlage zur Medienförderung, über wir am 13. Februar abstimmen, will zwei Dinge erreichen: Medien belohnen, die online mit journalistischen Inhalten Geld verdienen wollen. Und kleinere Verlage unterstützen, damit in der Schweiz eine vielfältige Medienlandschaft blüht. Beide Ziele decken sich mit der publizistischen Ausrichtung von Hochparterre. Seit elf Jahren gibt es auf unserem Nachrichtenportal Hochparterre.ch eine Bezahlschranke. Artikel, in denen redaktioneller Aufwand steckt, sind unseren Abonnentinnen und Abonnenten vorbehalten. Die Schranke dient aber nicht in erster Linie dazu, alle andern draussen zu halten, sondern ihnen unsere Geschichten im Internet zu verkaufen. Weil wir Aufwand, Expertise und Sorgfalt in sie stecken und glauben, dass sie ihren Preis wert sind. Das grosse Geld verdienen wir damit noch nicht. Aber die aktiven Digital-Abos nehmen jedes Jahr deutlich zu. Das neue Gesetz über die Medienförderung setzt bei diesem digitalen Umsatz an: Verlage, die einen vom Bundesrat noch...